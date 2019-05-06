Головкин — о расставании с тренером: разговоры про отца и сына – игры Санчеса

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин прокомментировал слова бывшего тренера Абеля Санчеса. Специалист ранее обвинил спортсмена в жадности и заявил, что для него уход Головкина был сродни потере сына. В свою очередь сам боксёр заявил, что решил перейти к другому специалисту, чтобы начать новую главу в карьере.

«Давайте перестанем говорить об отце и сыне, сыне и отце. Всё это игра Абеля, его линия поведения. Я прекрасно знаю, что произошло. Поэтому не думаю, что важно, что он там говорил про отца и сына. Не вижу смысла говорить об этих играх Абеля», — приводит слова Головкина Boxing Scene.

После расставания с Санчесом Головкин объявил, что его новым тренером станет Джонатан Бэнкс. Этот специалист раньше работал с Владимиром Кличко и Диллианом Уайтом.