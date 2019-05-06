АИБА может подать в суд на МОК, если им запретят проводить турниры до ОИ-2020

Международная ассоциация любительского бокса (АИБА) грозится подать в суд на Международный олимпийский комитет (МОК) в случае, если им будет запрещено проводить любительские турниры в преддверии Олимпиады 2020 года в Токио, сообщает The Guardian.



Ранее стало известно, что МОК рассматривает вариант, при котором турнир по боксу на Олимпийских играх—2020 проведёт не АИБА, а другая организация.



Напомним, что в ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению турнира по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио. Это решение принял исполком МОК из-за расследования в отношении Международной ассоциации любительского бокса.



В 2018 году президентом AIBA был избран Гафур Рахимов, который включён Минфином США в санкционный список. В МОК посчитали, что это может негативно сказаться на олимпийском статусе бокса. В марте 2019 года Рахимов временно сложил с себя полномочия президента.