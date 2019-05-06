АСА обвинила иранского бойца в нарушении условий контракта из-за перехода в UFC

Руководство лиги Absolute Championship Akhmat обвинило иранского бойца Амира Алиакбари в нарушении условий контракта с АСА. Ранее стало известно, что Алиакбари подписал контракт с UFC, однако, по словам президента АСА Алексея Яценко, у иранского спортсмена есть действующий контракт с российским промоушеном.



«Иранский боец лиги ACA Амир Алиакбари заявил о подписании контракта с промоушеном UFC, забыв, что у него есть действующее соглашение с лигой АСА. Мы напомнили забывчивому спортсмену о его обязательствах, а также уведомили вице-президента UFC Шона Шелби и матчмейкера Мика Мэйнарда о нарушении данным бойцом эксклюзивного соглашения с нашей организацией. Нами были отправлены все документы, подтверждающие обязательства Алиакбари перед нашей лигой.



Ждём объяснений от бойца и ответ руководства UFC по данному вопросу и оставляем за собой право принять соответствующие меры по защите интересов нашей лиги», — приводит слова Алексея Яценко ТАСС.



Алиакбари является чемпионом мира по греко-римской борьбе. В 2013 году он был пожизненно дисквалифицирован Международной федерацией объединённых стилей борьбы из-за двух проваленных допинг-тестов и был лишён золотой медали чемпионата мира 2013 года.