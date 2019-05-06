Фёдор Емельяненко примет участие в автограф-сессии перед турниром Bellator 221

Российский боец смешанных единоборств, финалист Гран-при Bellator Фёдор Емельяненко примет участие в автограф-сессии в преддверии турнира Bellator 221, сообщает пресс-служба промоушена.



Встреча Фёдора Емельяненко с болельщиками пройдёт 11 мая в Чикаго. Главным событием турнира Bellator 221 станет поединок Майкла Чендлера и Патрисио Фрейре.



Емельяненко в последний раз выступал в Bellаtor в финале Гран-при тяжеловесов организации, уступив Райану Бейдеру нокаутом. Сам Емельяненко недавно заявил, что вопрос о его продолжении карьеры пока открыт, в настоящее время он отдыхает и занимается своим здоровьем. По его словам, в Bellator ему предоставили время для отдыха.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Bellator.