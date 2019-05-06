Дебютант UFC: этот спорт — полный отстой

Боец UFC Коул Смит остался недоволен оплатой, полученной за дебютный бой в промоушене на турнире UFC Fight Night 151. По его словам, он хочет зарабатывать больше.



«Этот спорт — полный отстой. Весогонка, куча обязанностей, травмы. А что получаю взамен? Хочу, чтобы мне достойно платили. Не хочу драться за копейки. Я делал это раньше, чтобы выживать и сводить концы с концами. Выпрашивал еду, передвигался на попутках, братья давали мне одежду. Но сейчас я хочу хорошо зарабатывать.



Это бред, когда игрок НБА получает $ 600 тыс., не выходя на паркет. А я рискую здоровьем ради $ 10 тыс. Рад выступать в UFC, мне нравится этот промоушен. Горжусь, что дерусь в нём», — приводит слова Коула Смита BJPenn.