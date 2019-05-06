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Ибрагимов: нет цели просто закрепиться в UFC, хочу драться за пояс

Ибрагимов: нет цели просто закрепиться в UFC, хочу драться за пояс
Бокс/ММА / ММА

Чемпион M-1 Challenge в полутяжёлом весе Хадис Ибрагимов, подписавший недавно контракт с UFC, поделился ожиданиями от выступления в новом промоушене.

«Очень рад, что меня подписали, потому что это было целью. Новая цель — завоевать пояс этой организации. Не хочу стоять на месте, стараюсь всегда развиваться. В отличие от многих бойцов, у меня нет цели просто закрепиться в UFC и остаться бойцом в этой лиге. Я готов принимать любые бои и сначала приблизиться к топ-10, а в дальнейшем драться и за пояс UFC.

Пока не подписывал контракт на бой, но мой менеджер ведёт с ними переговоры. Если будет турнир в России, с радостью принял бы в нём участие. Главное — заранее узнать соперника, хорошо подготовиться, произвести яркое впечатление в дебютном бою и, конечно, выиграть.

Хочу завоёвывать публику красивыми боями, а не дешёвым хайпом и треш-током. Я привык отвечать за слова делами и так буду поступать и впредь. В клетке буду показывать всё что могу, а за клеткой — оставаться самим собой», — приводит слова Хадиса Ибрагимова News.ru.

Источник: News.ru Сообщить об ошибке
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