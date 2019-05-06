Ибрагимов: нет цели просто закрепиться в UFC, хочу драться за пояс

Чемпион M-1 Challenge в полутяжёлом весе Хадис Ибрагимов, подписавший недавно контракт с UFC, поделился ожиданиями от выступления в новом промоушене.



«Очень рад, что меня подписали, потому что это было целью. Новая цель — завоевать пояс этой организации. Не хочу стоять на месте, стараюсь всегда развиваться. В отличие от многих бойцов, у меня нет цели просто закрепиться в UFC и остаться бойцом в этой лиге. Я готов принимать любые бои и сначала приблизиться к топ-10, а в дальнейшем драться и за пояс UFC.



Пока не подписывал контракт на бой, но мой менеджер ведёт с ними переговоры. Если будет турнир в России, с радостью принял бы в нём участие. Главное — заранее узнать соперника, хорошо подготовиться, произвести яркое впечатление в дебютном бою и, конечно, выиграть.



Хочу завоёвывать публику красивыми боями, а не дешёвым хайпом и треш-током. Я привык отвечать за слова делами и так буду поступать и впредь. В клетке буду показывать всё что могу, а за клеткой — оставаться самим собой», — приводит слова Хадиса Ибрагимова News.ru.