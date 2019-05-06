Кормье: для меня имеют значение только два боя — с Миочичем и Джонсом

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье подчеркнул, что для него значение имеют только два поединка — бой со Стипе Миочичем и с Джоном Джонсом.



«Для меня имеют значение только два боя: реванш со Стипе Миочичем и бой с Джоном Джонсом. Если его можно назвать боем, конечно», — сказал Даниэль Кормье в интервью Ариэлю Хельвани.



Встреча Кормье и Миочича возглавит турнир UFC 241.



Напомним, впервые бойцы провели дуэль в июле 2018 года, и тогда Даниэль отобрал у Миочича титул. После этого Кормье провёл защиту пояса, победив Деррика Льюиса. Что касается американца хорватского происхождения, то он после осечки в противостоянии с Кормье в клетку не выходил.



На данный момент Миочич занимает первое место в рейтинге организации в тяжёлом весе и 11-е — в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Кормье же является лидером pound-for-pound.