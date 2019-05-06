Мэтт Уиман вернётся в октагон впервые с 2014 года

Боец UFC Мэтт Уиман вернётся в октагон после четырёхлетнего отсутствия, сообщает MMAFighting. Возвращение Уимана состоится на турнире UFC Fight Night 154, который пройдёт 22 июня в Южной Каролине. Соперником Уимана станет американский боец UFC Луис Пенья.



В последний раз в октагон Уиман выходил в ноябре 2014 года, победив единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 57 Айзека Валли-Флэгга. Всего на счету 35-летнего бойца 23 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и семь раз потерпел поражение.



Луис Пенья в последний раз в октагоне появлялся 23 марта 2019 года, победив Стивена Петерсона единогласным решением судей. Для него эта победа стала шестой в семи поединках в карьере.