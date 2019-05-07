Тренер Каллума Смита: готовы встретить Альвареса с распростёртыми объятиями

Тренер чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Каллума Смита Джо Галлахер подчtркнул, что он был бы рад встрече своего подопечного с обладателем трёх поясов в среднем весе Саулем Альваресом.



«Для меня стало сюрпризом то, что они назвали имя Каллума Смита. Я знаю, что они хотят писать историю, и что до этого они уже выступали в 168 фунтах с успехом. Сейчас они собираются вернуться и мне очень приятно это слышать. Мы готовы встретить Сауля Альвареса с распростёртыми объятиями.



Я слышал, что они хотят провести бой в Великобритании, на «Уэмбли». Но я бы хотел видеть этот бой на «Энфилде». Было бы очень атмосферно, если бы Каллум вышел на ринг под песню «You`ll never walk alone», — приводит слова Джо Галлахера BoxingScene.