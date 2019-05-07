Тони Фергюсон объявил о возвращении в UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон объявил, что возвращается в ММА. По словам Фергюсона, он снова готов драться в октагоне. Ранее Фергюсон был отстранён от боёв в связи с семейными проблемами. Супруга Тони заявила, что он испытывает серьёзные психические проблемы. После этого президент UFC Дэна Уайт сообщил, что Фергюсона допустят к соревнованиям лишь после обследования у врачей организации.

Как написал в «твиттере» Фергюсон, он встретился с руководством UFC в Лас-Вегасе. О результатах переговоров ничего неизвестно, но боец объявил о возвращении.

Отметим, что последний раз Фергюсон выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он техническим нокаутом победил Энтони Петтиса.