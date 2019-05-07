Тимати станет хедлайнером международного боксерского форума в Екатеринбурге

В июне в Екатеринбурге пройдёт второй Международный боксёрский форум, в котором примут участие главы ведущих федераций: WBA, WBC, WBO и IBF, чтобы преодолеть затянувшиеся противоречия и вернуть боксу лидирующие позиции в спортивных единоборствах.

В торжественном открытии форума примут участие представители более 130 стран мира, хедлайнерами открытия станут музыканты Тимати и «Смысловые Галлюцинации». Кульминацией Второго Международного боксёрского форума по традиции станет большое боксёрское шоу.

В мероприятии примут участие ведущие спортсмены со всего мира, олимпийские чемпионы по боксу, чемпионы мира, промоутеры, менеджеры, боксёрские функционеры, и звёзды шоу-бизнеса. Посетить все мероприятия форума в любой день могут все желающие.