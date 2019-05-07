В Кемерово состоялся Кубок федерации тайского бокса Кузбасса

С 3 по 5 мая в Анжеро-Судженске состоялись Кубок Кемеровской области по тайскому боксу и Кубок федерации тайского бокса Кузбасса, посвящённый Дню Победы. В соревнованиях приняли участие свыше 200 спортсменов из восьми городов Кузбасса – Анжеро-Судженска, Белово, Кемерово, Киселевска, Мариинска, Новокузнецка, Прокопьевска, Юргы.

На торжественной церемонии открытия к импровизированному монументу в память о погибших воинах спортсмены и официальные лица возложили цветы, на парад спортсмены вышли с портретами своих родных, прошедших или павших во время Великой Отечественной войны.

Соревнования носят традиционный характер – более пяти лет в мае Анжеро-Судженск становится центром кузбасского тайского бокса. В бескомпромиссной борьбе проходила борьба за медали и кубки в пяти возрастных категориях – мужчины и женщины (17 лет и старше), юниоры и юниорки (16-17 лет), старшие юноши и старшие девушки (14-15 лет), юноши и девушки (12-13 лет), младшие юноши и младшие девушки (10-11 лет).