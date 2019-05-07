Джонс призвал Кормье прекратить разговоры о возможном бое

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс призвал чемпиона организации в тяжёлом весе Даниэля Кормье прекратить разговоры о повторном поединке спортсменов. Ранее Кормье заявил, что его интересуют бои со Стипе Миочичем и Джонсом. С Джонсом Кормье хочет встретиться в дивизионе до 93 кг.

«Кто-нибудь, скажите ему уже остановиться», — написал Джонс в «Твиттере» в ответ на слова Кормье.

Отметим, что Корьме и Джонс уже встречались дважды. Первый поединок выиграл Джон, второй бой был признан несостоявшимися. Любопытно, что сам Кормье может уже в ближайшее время завершить карьеру. Предполагалось, что его соперником в последнем поединке станет Брок Леснар, но он отказался от возвращения в UFC, о чём сообщил президент организации Дэна Уайт.