Аскрен всухую проиграл борцовский поединок олимпийскому чемпиону

Боец ММА, бывший чемпион промоушена The One Бен Аскрен не сумел справиться с олимпийским чемпионом по борьбе Джорданом Берроузом. Схватка по правилам борьбы проходила в Нью-Йорке (США) в рамках турнира Beat the Streets, сообщает ESPN.

На протяжении всего поединка доминировал Берроуз. В результате американский борец победил досрочно со счётом 11:0.

Отметим, что Аскрен после перехода в UFC неоднократно подчёркивал силу именно в борьбе. В частности, Бен утверждал, что сможет успешно противостоять россиянину Хабибу Нурмагомедову и поборет соперника.

В UFC Аскрен пока провёл только один поединок и одержал победу. Следующим соперником Бена станет Хорхе Масвидаль. Соперники встретятся на турнире UFC 239, который будет проходить 6 июля в Лас-Вегасе.