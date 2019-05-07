Пан Ги Мун приглашён в качестве почётного гостя на Global Boxing Forum 2019

Восьмой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетил экспозиционный стенд Федерации бокса России, посвящённый Международному боксёрскому форуму и чемпионату мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге на конвенции СпортАккорд в Австралии. Он был приглашён в Россию на Global Boxing Forum 2019 в качестве почётного гостя.

Ежегодная международная конвенция Спортаккорд проходит 5-10 мая в Австралии в городе Голд Кост. SportAccord Convention ежегодно собирает представителей более 100 международных федераций и иных организаций — членов Ассоциации «Спорт-Аккорд» (Генеральная ассоциация международных федераций), ASOIF (Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта) и AIOWF (Ассоциации международных федераций зимних олимпийских видов спорта), а также Исполнительного комитета МОК совместно со спонсорами, руководителями городов проведения Олимпийских игр, кандидатами на их проведение, архитекторами, спортивными юристами, теле- и радиовещателями, представителями организационных комитетов игр, правообладателями и другими специалистами для обсуждения ключевых вопросов в области спортивной индустрии.

Второй Международный боксёрский форум пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 17 июня и соберёт глав и представителей всех основных всемирных организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, а также Российскую федерацию бокса и ведущие промоушены страны. Лидеры мирового бокса планируют достичь стратегических договорённостей по развитию своего вида спорта. В Екатеринбурге также пройдут судейские и медицинские семинары, тренерские семинары и мастер-классы, а также большое боксёрское шоу.