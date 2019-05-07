Спенс не исключил встречи с Альваресом

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс заявил, что не исключает встречи с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBF Саулем Альваресом. Также американец подчеркнул, что не считает мексиканца победителем в поединке с Дэниелом Джейкобсом.

«Бой с Альваресом? Посмотрим, такое может произойти. Что касается поединка Сауля с Дэниелом Джейкобсом, то он был хорошим. Думал, что Дэниел вырвал победу в поздних раундах. В поздних раундах он выигрывал и много работал», — приводит слова Спенса BoxingScene.

В минувшие выходные Сауль Альварес в объединительном бою встретился с Дэниелом Джейкобсом. Мексиканец победил решением судей и, таким образом, отобрал у американца пояс по версии IBF.