Источник: Ковалёв и Ярд встретятся 29 июня в России

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 29 июня 2019 года, сообщает обозреватель Майк Коппинджер на своей официальной странице в «Твиттере». Соперником россиянина станет официальный претендент на титул по версии WBO Энтони Ярд (18-0, 17 КО). Бой должен состояться в России и будет транслироваться на канале ESPN.

Этот поединок станет первым для Ковалёва после возвращения титула. Напомним, что чемпионский пояс Сергей отвоевал в феврале 2019 года, победив единогласным решением судей Элейдера Альвареса. Что касается Ярда, британский нокаутёр лишь раз боксировал за пределами Великобритании. Предыдущий бой он провёл в марте 2019 года, когда нокаутировал Трэвиса Ривза.