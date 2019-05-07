Глава WBA: жду, когда ведущие организации достигнут важных соглашений

В июне в Екатеринбурге пройдёт второй Глобальный боксёрский форум, на котором соберутся руководители WBA, WBC, WBO и IBF, чтобы обсудить новые принципы взаимодействия.



На предстоящем форуме они планируют обсудить такие вопросы, как защита здоровья боксёров, различия в правилах международных санкционирующих органов, гендерное равенство и многое другое.



Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Джилберто Мендоса сказал, что ожидает от предстоящего Форума продолжения договорённостей, достигнутых в прошлом году в Сочи:

«Я возлагаю большие надежды на эту встречу, и я с нетерпением жду, когда все ведущие боксёрские организации достигнут важных соглашений о боксе и его развитии во всём мире», — сказал функционер.