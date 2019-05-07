Ломаченко и Кэмпбелл назначены претендентами на вакантный титул по версии WBC

Руководство WBC дало добро на проведение титульного поединка в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, сообщает BoxingScene. Напомним, пояс по версии WBC в этой весовой категории остался вакантным после того, как Майки Гарсия от него отказался и принял решение попробовать себя в первом полусреднем дивизионе.

Кроме того, в WBC санкционировали проведение претендентского турнира. Согласно его регламенту Заур Абдуллаев должен будет встретиться с Дэвидом Хейни, а Теофимо Лопес с Хавьером Фортуной. Победители этих встреч обязаны будут провести очную дуэль, в которой и определится обязательный претендент на встречу с победителем боя Ломаченко — Кэмпбелл.

Ориентировочных дат поединков ещё нет.