Джошуа выразил готовность к бою с Усиком и пожелал ему удачи

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что он готов встретиться с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком, который в скором времени дебютирует в хэвивейте.

«Я на сто процентов готов к этому бою. Я бы не стал оставлять титул вакантным, определённо сразился бы с Александром. Желаю ему удачи, он хорошее пополнение для нашего дивизиона. Это большое имя. Скажу даже больше: если бы он начал карьеру в супертяжёлом дивизионе немного раньше, то на замену Джарреллу Миллеру мы бы сейчас попробовали получить бой с ним. DAZN хочет получать привлекательные бои, и они будут продвигать Александра», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Напомним, в бою с Джошуа провалившего допинг-тест Миллера заменит Энди Руис. Эта встреча пройдёт 1 июня. Что касается Усика, то он дебютный бой в супертяжёлом весе проведёт 25 мая, когда померится силами с Карлосом Такамом.