Экс-претендент на титул UFC Э. Джонсон арестован по обвинению в домашнем насилии

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон столкнулся с проблемами с законом. Боец арестован по обвинению в домашнем насилии, сообщает MMA Fighting. Джонсон был арестован в окрестностях Бока-Ратона (штат Флорида, США).

Девушка Джонсона позвонила в полицию вечером 6 мая, заявив о конфликте с Джонсоном. Она сообщила также, что попыталась выгнать Энтони из дома. Но за этим последовала реакция спортсмена, который решил запереть пострадавшую в комнате. При этом он подчеркнул, что не намеревался наносить девушке травмы. Отчасти его версия подтвердилась после общения жертвы с правоохранительными органами. На её теле не было найдено признаков увечий. Невзирая на это, обвинения с Джонсона пока не сняты.

В 2012 году Энтони уже имел проблемы с законом. Они стали следствием скандала с женщиной, у которой Джонсон выбил два зуба.