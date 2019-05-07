Ковалев намекнул, что бой с Ярдом пройдёт в Челябинске

Сегодня, 7 мая, ряд источников сообщил, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 29 июня, бой должен состояться в России. Соперником Ковалёва станет официальный претендент на титул Энтони Ярд.

Теперь же сам россиянин подтвердил эту информацию, разместив соответствующий пост на своей странице в «Инстаграме». Более того, Ковалёв намекнул на место проведения поединка. Видео, выложенное в социальной сети, было сопровождено вопросом: Россия, но как вы думаете, в каком городе состоится бой?

Короткая видеозапись завершается видом на челябинскую телевышку. Так что, вероятнее всего, Ковалёв выступит в родном для себя городе. Ранее Сергей трижды выступал в России, проведя все поединки в Екатерингбурге.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Сергея Ковалёва в «Инстаграме».