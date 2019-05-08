Усик получил травму, бой с Такамом перенесён

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в первом тяжёлом весе Александр Усик получил травму бицепса, сообщает на своей странице в «Твиттере» известный британский промоутер Эдди Хирн. Таким образом, бой украинца с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом будет перенесён. Предполагалась, что этот поединок состоится 25 мая.

Уже в скором времени Хирн обещает новую информацию относительно турнира в Оксон-Хилл, главным событием которого и должен был стать поединок Усика с Такамом.

Напомним, что Александр пока ещё ни разу в профессиональной карьере не выступал в супертяжёлом весе. Предыдущий поединок он провёл в ноябре 2018 года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью.