Уайт хочет, чтобы олимпийский чемпион по борьбе Берроуз перешёл в UFC

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что хотел бы видеть в организации олимпийского чемпиона по борьбе Джордана Берроуза. Ранее Берроуз всухую победил бывшего чемпиона The One Бена Аскрена по правилам борьбы. Поединок завершился со счётом 11:0.

«Да, конечно, я всегда интересуюсь ребятами, которые являются лучшими в своих видах спорта в мире. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы он оказался в UFC.

Аскрен — очень интересный парень. Мы раньше неоднократно негативно отзывались друг о друге. Затем он ушёл из The ONE и хотел попробовать себя в UFC. Он выбрал правильное время. Его пребывание в UFC получается весёлым», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

В UFC Аскрен пока провёл только один поединок и одержал победу. Следующим соперником Бена станет Хорхе Масвидаль. Соперники встретятся на турнире UFC 239, который будет проходить 6 июля в Лас-Вегасе.