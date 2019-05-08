Андерсон Силва призвал UFC организовать бой с Макгрегором

Боец ММА Андерсон Силва обратился к президенту UFC Дэне Уайту с просьбой организовать бой с бывшим чемпионом организации ирландцем Конором Макгрегором. По мнению Силвы, бой должен проходить в весе 180 фунтов, следовательно, Макгрегору надо будет набрать дополнительный вес.

«Давай, босс! Сделай это шоу для фанатов! Дай фанатам UFC шоу! Заработаем хорошие деньги. Кроме того такой бой был бы хорошим вызовом для меня и Макгрегора. Это супер, супербой», — цитирует Силву TMZ.

Напомним, следующим соперником Силвы станет Джаред Каннонье. Этот бой состоится на турнире UFC 237 в Бразилии.

Что касается Макгрегора, то он не выходил в октагон с 2018 года, когда ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Пока неизвестно, вернётся ли Конор в ММА.