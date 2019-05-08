По итогам первенства России по тайскому боксу определится состав сборной

С 8 по 14 мая в подмосковном городе Покровском (Одинцовский район) в развлекательно-оздоровительном комплексе дома отдыха «Покровское» состоится первенство России по тайскому боксу. Участие в соревнованиях примут юноши и девушки в возрасте от 12 до 15 лет. По итогам первенства определится состав сборной России для участия в первенстве мира. Эти соревнования будут проходить с 26 сентября по 6 октября в Анталии (Турция).

С 9 по 12 мая пройдут предварительные и полуфинальные поединки, а 13 мая состоятся финальные бои. К участию в соревнованиях допускается по два спортсмена в каждой весовой категории от субъекта Российской Федерации.