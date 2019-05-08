Стенд Global Boxing Forum 2019 представили на международной конвенции

В Австралии, в городе Голд Кост проходит ежегодная международная конвенция «СпортАккорд», на которой был представлен стенд предстоящего в июне в Екатеринбурге международного боксёрского форума.

SportAccord Convention ежегодно собирает представителей более 100 международных федераций и иных организаций – членов Ассоциации «Спорт-Аккорд» (Генеральная ассоциация международных федераций), ASOIF (Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта) и AIOWF (Ассоциации международных федераций зимних олимпийских видов спорта), а также Исполнительного комитета МОК совместно со спонсорами, руководителями городов проведения Олимпийских игр, кандидатами на их проведение, архитекторами, спортивными юристами, теле- и радиовещателями, представителями организационных комитетов игр, правообладателями и другими специалистами для обсуждения ключевых вопросов в области спортивной индустрии.