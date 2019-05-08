Нурмагомедов отменил тур по Великобритании

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов по неназванным причинам отменил своё турне по Великобритании.



«Тур отменён по причинам, которые мы не можем обсуждать», — приводит слова представителя команды Хабиба Нурмагомедова ТАСС.



Напомним, что в последний раз в октагон Хабиб Нурмагомедов выходил 6 октября 2018 года, победив приёмом в четвёртом раунде экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. После поединка возникла потасовка, в результате которой по итогам заседания Атлетической комиссии Нурмагомедов получил девятимесячную дисквалификацию.



Следующий поединок Нурмагомедов проведёт 7 сентября 2019 года, его соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье.