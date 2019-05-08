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Нурмагомедов отменил тур по Великобритании

Нурмагомедов отменил тур по Великобритании
Бокс/ММА / ММА

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов по неназванным причинам отменил своё турне по Великобритании.

«Тур отменён по причинам, которые мы не можем обсуждать», — приводит слова представителя команды Хабиба Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, что в последний раз в октагон Хабиб Нурмагомедов выходил 6 октября 2018 года, победив приёмом в четвёртом раунде экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. После поединка возникла потасовка, в результате которой по итогам заседания Атлетической комиссии Нурмагомедов получил девятимесячную дисквалификацию.

Следующий поединок Нурмагомедов проведёт 7 сентября 2019 года, его соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье.

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