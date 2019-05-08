Ромеро и Коста встретятся на турнире UFC 241

Кубинский боец UFC Йоэль Ромеро вернётся в октагон на турнире UFC 241, который пройдёт в Анахайме 17 августа 2019 года, сообщает MMAFighting. Соперником Йоэля Ромеро станет Пауло Коста. Стоит отметить, что это уже четвёртая попытка организовать подобный поединок — ранее планы срывались по различным причинам.



Йоэль Ромеро в последний раз выходил в октагон 9 июня 2018 года, соперником Ромеро был Роберт Уиттакер. Ромеро потерпел поражение раздельным решением судей. Для Ромеро это поражение стало вторым в трёх последних поединках — ранее он проиграл всё тому же Уиттакеру в июне 2017 года. Между двумя боями с Робертом Ромеро одержал победу нокаутом над Люком Рокхолдом.



Пауло Коста в последний раз выходил в октагон 7 июля 2018 года, победив Урайю Холла техническим нокаутом. Всего Коста провёл 13 поединков в профессиональных ММА, одержав 13 побед.