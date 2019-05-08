Бетербиев: с Ковалёвым было бы интересно побоксировать

Российский чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев подчеркнул, что он готов провести поединок с любым из чемпионов в своей весовой категории, подчеркнув, что наибольший интерес для него представляет бой с Сергеем Ковалёвым.



«Со всеми готов боксировать. Гвоздик, Бивол или Ковалёв — без разницы. С Ковалёвым было бы интересно побоксировать. У нас с ним есть предыстория, которую он сам, можно сказать, поднял», — приводит слова Артура Бетербиева ТАСС.



Ранним утром 5 мая мск россиянин нокаутировал Радивое Каладжича за пять раундов и во второй раз защитил титул чемпиона мира. Напомним, чемпионскими поясами в полутяжёлом весе владеют именно Дмитрий Бивол, Сергей Ковалёв и Александр Гвоздик.