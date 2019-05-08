Бывший боксер Владимир Кличко может уйти в политику, возглавив на парламентских выборах партию УДАР, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие Виталию Кличко.



Окончательных решений пока нет, а сам Владимир до конца не решил, нужно ли ему это. Но разговоры о потенциальной политической карьере Кличко-младшего активно ведутся в окружении УДАРа. О своём решении Владимир Кличко должен объявить в июне. Ранее сам Кличко намекнул на возможное возобновление профессиональной карьеры.



Напомним, что 29 апреля 2017 года Кличко-младший досрочно проиграл Энтони Джошуа, через некоторое время Владимир объявил о завершении карьеры, отказавшись от возможности провести реванш. В последние месяцы в СМИ регулярно появляются слухи, что украинец готовится возобновить выступления.



