Коста: как Ромеро может называть себя «Солдатом Бога»? Он «Солдат Дьявола»!

Боец UFC Пауло Коста поделился мнением о своём будущем сопернике, Йоэле Ромеро.



«Как Ромеро может называть себя «Солдатом Бога»? Он настоящий «Солдат Дьявола»! Он оклеветал меня. Настоящий лжец. Он заплатит за свои слова. Пришло время платить по счетам», — приводит слова Пауло Косты MMA Mania.



Бойцы проведут поединок 17 августа 2019 года на турнире UFC 241.



Йоэль Ромеро в последний раз выходил в октагон 9 июня 2018 года, соперником Ромеро был Роберт Уиттакер. Ромеро потерпел поражение раздельным решением судей. Для Ромеро это поражение стало вторым в трёх последних поединках — ранее он проиграл всё тому же Уиттакеру в июне 2017 года. Между двумя боями с Робертом Ромеро одержал победу нокаутом над Люком Рокхолдом.



Пауло Коста в последний раз выходил в октагон 7 июля 2018 года, победив Урайю Холла техническим нокаутом. Всего Коста провёл 13 поединков в профессиональных ММА, одержав 13 побед.