Источник: российский боец Хандожко дебютирует в UFC 1 июня

Российский боец Сергей Хандожко, выступающий в полусреднем весе, дебютирует в UFC 1 июня на турнире в Стокгольме (Швеция), сообщает журналистка Фара Ханнун.

По данным источника, соперником Хандожко станет польский боец Бартош Фабински. 33-летний поляк в ММА одержал 14 побед и потерпел три поражения. В UFC его результат — 3-1. 26-летний Хандожко в ММА провёл 30 поединков, одержав победу в 25 из них.

О подписании контракта Хандожко с UFC стало известно в апреле. Сергей занимался самбо, карате, был чемпионом Европы и Мира по рукопашному бою. Последний поединок провёл в августе 2018 года, победив нокаутом Адриано Родригеса на турнире в Сочи. Сам боец говорил, что готов встретиться с любым соперником, но не с борцами.