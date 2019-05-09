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Альдо: хочу завершить карьеру, находясь на пике

Альдо: хочу завершить карьеру, находясь на пике
Бокс/ММА / ММА

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо рассказал о планах на будущее. Боец ММА признался, что раздумывает об окончании карьеры, но перед этим хотел бы провести несколько больших боёв и уйти, став чемпионом. Очередным соперником Альдо станет Александр Волкановски, этот поединок состоится 11 мая в Рио-де-Жанейро.

«В первую очередь, мне нужно победить в субботу. Я уважаю своего соперника. У меня есть несколько сценариев на будущее в голове. Если я нахожусь в UFC, то всегда думаю о поясе. Я смотрю на чемпионов, как на ролевые модели. Например, Жорж Сен-Пьер ушёл, находясь на пике.

Я всегда мечтал о том, чтобы стать чемпионом, а затем уйти. Пока что нужно победить, а затем подумаем о битвах за титул и супер боях. Совершенно точно могу сказать одно, я не планирую биться ещё долгие годы в отличие от других спортсменов. Я готовлю себя к другому пути», — приводит слова Альдо Bloody Elbow.

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