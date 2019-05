Усман — о поражении Аскрена в борьбе: тот случай, когда болтовня не работает

Чемпион UFC Камару Усман прокомментировал поражение бывшего чемпиона The One Бена Аскрена по правилам борьбы олимпийскому чемпиону Джордану Берроузу. Схватка по правилам борьбы проходила в Нью-Йорке (США) в рамках турнира Beat the Streets и завершилась со счётом 11-0 в пользу Берроуза.

«Это тот случай, когда обычная болтовня не работает. Хорошо, что это была лишь схватка по правилам борьбы. Джордан, отличная работа! Как всегда», — написал Усман в своём «твиттере».

Отметим, что Аскрен после перехода в UFC неоднократно подчёркивал силу именно в борьбе. В частности, Бен утверждал, что сможет успешно противостоять россиянину Хабибу Нурмагомедовуи поборет соперника.

В UFC Аскрен пока провёл только один поединок и одержал победу. Следующим соперником Бена станет Хорхе Масвидаль. Соперники встретятся на турнире UFC 239, который будет проходить 6 июля в Лас-Вегасе.