Бейдер будет защищать титул Bellator в поединке с Конго

Американский боец ММА Райан Бейдер сообщил, что его следующим соперником станет Чейк Конго. Бейдер в поединке с французом будет защищать чемпионский титул Bellator. По словам американца, бой должен состояться в августе.

Напомним, Бейдер стал победителем Гран-при Bellator. Американский боец в финале турнира победил россиянина, бывшего чемпиона UFC Фёдора Емельяненко.Тогда Емельяненко был отправлен в нокаут уже в первом раунде, российский боец простоял менее минуты. С тех пор Фёдор ещё больше не выходил в октагон.

Что касается Конго, то 43-летний боец провёл в ММА 42 боя, одержав 30 побед при 10 поражениях и двух ничьих. В Bellator французский боец перешёл в 2013 году. В Bellator Конго выиграл восемь последних боёв.