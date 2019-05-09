Чендлер: бог мне сказал, чтобы я дальше выбивал из людей всё дерьмо в октагоне

Чемпион Bellator Майкл Чендлер прокомментировал слова Рори Макдональда. Ранее Макдональд заявил, что с ним разговаривал бог. По словам Макдональда, после этого у него пропал «инстинкт убийцы».

«Рори сказал, что бог больше не хочет, чтобы он бил людей в клетке? А мне бог сказал другое. Сказал, чтобы я и дальше выбивал всё дерьмо из соперников в октагоне. Так что у нас получился компромисс», — приводит слова Чендлера BloodyElbow.

Напомним, резонансное заявление Макдональд сделал после поединка с Джоном Фитчем, который завершился вничью. Рори заявил, что бог изменил его душу и сердце, попросив больше не причинять боль людям. После этого боец рассказал, что пока не планирует завершать карьеру, несмотря на изменившиеся состояние.