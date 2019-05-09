Комми, вероятнее всего, встретится с экс-чемпионом мира Бельтраном

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Ричард Комми (28-2, 25 КО), следующий бой, скорее всего, проведёт с бывшим чемпионом мира по версии WBO Рэем Бельтраном (36-8-1, 22 КО), сообщает Boxingnews24. Встреча может состояться 28 июня и возглавить вечер профессионального бокса в городе Темекула (штат Калифорния, США).

Для Комми бой с Бельтраном станет первой защитой титула. Предполагалось, что ганец выступит в апреле, но травма помешала его объединительной встрече с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко. Что касается Бельтрана, то 37-летний спортсмен предыдущий поединок провёл в феврале 2019 года. Тогда он нокаутировал Хироки Окаду. Эта победа стала первой после потери титула в противостоянии с Хосе Педрасой.