Х. Фьюри проведёт поединок с Норрадом

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри (21-2, 11 КО) проведёт следующий поединок 25 мая. Спортсмен выступит на вечере профессионального бокса в Манчестере. Его соперником станет малоизвестный Крис Норрад (17-0, 8 КО), сообщает Boxingnews24.

Это будет первый поединок Хьюи Фьюри с момента поражения от Кубрата Пулева в бою за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF. В октябре 2018 года Фьюри уступил болгарину единогласным решением судей.

Что касается 35-летнего канадца Норрада, то он предыдущий раз выступил лишь в минувшие выходные, победив 4 мая Абрахама Паскуаля. В его послужном списке нет ни одного известного боксёра. Ранее он никогда не выступал за пределами Канады.