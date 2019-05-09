Рокхолд — о поединке с Блаховичем: собираюсь переехать этого ублюдка

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд поделился ожиданиями от поединка с Яном Блаховичем.



«Я собираюсь переехать этого ублюдка. Победа приёмом? Не хочу этого. Я хочу забирать их жизни. Я превосходно себя чувствую, проводя подготовку к поединку в супертяжёлом весе. Я стал сильнее, крепче, мой организм стал быстрее восстанавливаться», — приводит слова Люка Рокхолда Real Quick.



Поединок Рокхолда и Блаховича состоится 6 июля 2019 года на турнире UFC 239. Рокхолд в последний раз выходил в октагон 10 февраля 2018 года на турнире UFC 221 и проиграл техническим нокаутом Йоэлю Ромеро. С тех пор Люк в октагон не возвращался.



Ян Блахович последний на данный момент поединок провёл на турнире в Праге 23 февраля 2019 года. В главном событии турнира он встречался с Тьягу Сантосом и проиграл ему техническим нокаутом. До этого на счету Яна Блаховича была серия из четырёх выигранных поединков подряд.