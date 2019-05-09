Силва попросил Дэну Уайта организовать ему бой с Макгрегором

Бывший чемпион UFC Андерсон Силва обратился к президенту организации Дэне Уайту с просьбой организовать ему поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Думаю, этот бой был бы интересен и фанатам, и всему спорту в целом. Но это вопрос к Дэне Уайту. Я готов к поединку, Конор — так же, как и я. Осталось просто организовать поединок. Давайте посмотрим, что из этого получится.



Вперёд, босс! В UFC прекрасные фанаты. Пора сделать для них настоящее шоу. Два больших парня, два крупных имени. Это отличные деньги для тебя, Дэна. И отличный вызов и для меня, и для Конора Макгрегора. Думаю, я мог бы согнать вес до 180 фунтов. В такой весовой категории было бы удобно и Конору Макгрегору», — приводит слова Андерсона Силвы TMZ.