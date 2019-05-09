Монсон побывал на параде Победы

Экс-претендент на титул UFC в тяжёлом весе, ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон посетил парад Победы в Москве. Соответствующую информацию об этом спортсмен разместил на своей официальной странице в «Инстаграме». Пост был сопровождён следующим текстом:

«С великим праздником! Никто не забыт и ничто не забыто! Живым ветеранам — низкий поклон за победу. Не забудем имён тех, кто ушёл, борясь за наше с вами настоящее и будущее. Мирного всем нам неба над головой!» — написал Монсон.

Соответствующую запись можно увидеть на официальной странице Джеффа Монсона в социальной сети.

Напомним, американец получил российское гражданство в 2018 году. Кроме того, в минувшем году Монсон стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.