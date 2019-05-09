Украинец Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы. Украинец опубликовал соответствующий пост на своей странице в «Инстаграме».

«Спасибо деду за победу! Ура!» — написал спортсмен.

Пост можно увидеть на официальной странице Ломаченко в социальной сети.

Напомним, начиная с 2016 года на Украине этот праздник отмечается как «День победы над нацизмом во Второй мировой войне». Официальный Киев отстраняется от традиционного для стран бывшего СССР празднования дня 9 мая.

Отметим, что многие комментарии на странице Ломаченко носили негативный характер. Из известных украинских боксёров лишь Ломаченко отметился поздравительным сообщением.