Магомедшарипов может провести бой с Ортегой в конце лета

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов может вернуться в октагон в конце лета, сообщает FloCombat. По информации источника, соперником россиянина станет Брайан Ортега. О том, на какой именно турнир UFC будет планировать этот поединок пока не сообщается.



Забит Магомедшарипов в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 235 2 марта 2019 года, победив Джереми Стивенса единогласным решением судей. Всего на счету Магомедшарипова 18 поединков в профессиональных ММА, в 17 из которых он одержал победу. Серия побед Магомедшарипова составляет 13 поединков, пять из которых он провёл в UFC.



Брайан Ортега в последнем для себя поединке потерпел поражение от чемпиона организации Макса Холлоуэя. Бой проходил на турнире UFC 231 8 декабря 2018 года.