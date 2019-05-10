Мелендес вернётся в октагон впервые с 2017 года

Американский боец UFC Гилберт Мелендес вернётся в октагон на турнире UFC 239, который состоится 6 июля 2019 года в Лас-Вегасе, сообщает BloodyElbow. Соперником ветерана станет английский спортсмен Арнольд Аллен.



Гилберт Мелендес в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 215 9 сентября 2017 года. Поединок с Джереми Стивенсом закончился поражением Мелендеса единогласным решением судей. Всего на счету Мелендеса в настоящий момент серия из четырёх поражений подряд.



На счету Арнольда Аллена 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед. В последний раз в октагон он выходил на турнире UFC Fight Night 147, победив единогласным решением судей Джордана Ринальди.