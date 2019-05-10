Пенн хочет подраться на турнире UFC в Африке

Бывший чемпион UFC Би Джей Пенн подчеркнул, что хотел бы принять участие в турнире UFC на территории Африки — единственного континента, на котором он не проводил боёв.



«Я бы очень хотел, чтобы UFC провела турнир на территории Африки. Впереди у меня бой в Рио-де-Жанейро, а затем я хотел бы подраться в Африке. В таком случае у меня будут бои на всех континентах. Но, разумеется, мне хотелось бы ещё провести бой на родине, на Гавайях. Но пока UFC не планирует организовывать турнир там.



Я хочу сохранять активность. Люди считают, что мне нужно завершать карьеру, но я хочу драться и пока не собираюсь останавливаться. Я хочу являться примером для своих детей. Никогда не хочу сдаваться», — приводит слова Би Джей Пенна MMAFighting.