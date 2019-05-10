Пэйдж: моё сравнение с Адесаньей или Силвой очевидно

Боец Bellator Майкл Пэйдж подчеркнул, что он понимает, почему болельщики сравнивают его с Андерсоном Силвой и Исраэлем Адесаньей.



«Моё сравнение с Андерсоном Силвой и Исраэлем Адесаньей достаточно очевидно. У нас уникальные стили, они не идентичны, но похожи. Мне очень понравилось, как они проводили свой поединок. Я чувствовал, что это должен быть бой из пяти раундов. Но да, меня постоянно сравнивают. Люди любят фантазировать и было бы действительно здорово, если бы мы провели очный поединок», — приводит слова Майкла Пэйджа LowKickMMA.



В настоящее время Пейдж не потерпел ни одного поражения в 14 матчах в профессиональной карьере. На турнире Bellator 221 Пэйдж встретится с Дугласом Лимой в рамках полуфинала Гран-при в полусреднем весе.