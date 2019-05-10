Волкановски: я рассчитываю получить титульный бой

Боеуц UFC Алекс Волкановски поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Жозе Алду.



«Жозе Алду знает, что я буду прессинговать, постоянно взвинчивая темп. Он должен понимать, что он должен быть в хорошей форме. Он опасен, но он осознаёт, что если я выживу, то буду гоняться за ним все три раунда.



Я буду готов к его лоукикам. Это будет настоящая война. готов пройти через это испытание. Готов я и к пяти раундам. Конечно, я хочу победить досрочно, потому что нельзя отдавать судьбу победу в руки судей. Я нацелен на досрочную победу в начале боя, но в случае с Алду победа может прийти и в последних раундах. Алду — номер один рейтинга, а я не побеждён. Очевидно, что я рассчитываю получить титульный бой», — приводит слова Алекса Волкановски MMAFighting.