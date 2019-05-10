Эдгар вызвал на бой Холлоуэя

Боец UFC Фрэнки Эдгар вызвал на бой чемпиона организации в полулёгком весе Макса Холлоуэя.



«Привет, Макс! Мы уже два раза переодевались, делали совместную фотографию, но так и не потанцевали вместе. Все знают, что в последний раз я рискнул, когда принял бой с Брайаном Ортегой на коротком уведомлении и поставил на кон возможность сразиться за титул. Давай уже закончим с этим! Твой последний бой был очень эпичным. Пора записать ещё один в историю. Давай потанцуем!», — написал в своём «инстаграме» Фрэнки Эдгар.

Фрэнки Эдгар уже дважды мог встретиться с Максом Холлоуэем на турнирах UFC 218 и UFC 222, но оба раза бой срывался. Макс Холлоуэй в последнем поединке уступил Дастину Порье, но сохранил титул в полулёгком весе, поскольку бой проходил за временный пояс в лёгком дивизионе.