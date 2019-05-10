Брук хочет получить поединок с Кроуфордом или Ханом

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук намерен провести поединок с экс-чемпионом в первом полусреднем весе Амиром Ханом или действующим обладателем титула по версии WBO Теренсом Кроуфордом. Об этом рассказал промоутер британца Эдди Хирн.

«Келл хочет больших боёв. Он хочет встретиться с Теренсом Кроуфордом. Возможно, нам удастся организовать его бой с Ханом. Это по-прежнему будет мегафайт, который люди всё ещё хотят видеть. Амир не понёс серьёзного урона в противостоянии с Кроуфордом, за исключением того удара ниже пояса, так что посмотрим, как будут развиваться события.

Как бы то ни было, Брук хочет встречи с Кроуфордом или Ханом. Он хочет получить любой большой бой и я не думаю, что ему удастся найти мотивацию для чего-нибудь другого", — приводит слова Хирна BoxingScene.

